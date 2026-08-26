Lyon’u yen ‘dev’leş

Kanarya hasret kaldığı Devler Ligi sahnesine adını yazdırabilmek için bugün Fransa'da Lyon'la 1-1'in rövanşına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmesi için rakibiniyenmesi gerekiyor.Beraberlikhalinde maç uzatmalarabelki depenaltılara gidecek.Yenilirse yolunaUEFA AvrupaLigi gruplarındadevam edecek. Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024- 2025 sezonu başında uygulamaya konulan 'lig aşaması'nda, ilk kez yer almanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008- 2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezaları geldi. Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007- 2008'de çeyrek final oynayarak elde etti.





4 EKSİKLE FRANSA'DA

F.BAHÇE'DE sakatlıkları süren kaleci Mert Günok'un yanı sıra Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, Lyon maçı için Fransa kafilesinde yer almadı. Konya karşılaşmasında kafa travması geçiren ve FIFA'nın beyin sarsıntısı protokolü kapsamında gözlem altında olan Kerem, Samandıra'dan takımı yolcu edenler arasında yer aldı. Tüm arkadaşlarına tek tek başarı diledi. Kerem'in yokluğunda Nene forma giyecek. Asensio'nun yerine Konya'da dinlendirilen Talisca oynayacak. Kalede eldivenler Ederson'da.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör