Malang Sarr için özel rapor!

Fenerbahçe, sol ayaklı stoper ihtiyacı için Malang Sarr'ı ciddi şekilde istiyor... 1 aydır sarı-lacivertliler için özel bir rapor hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibi, Sarr'ı Aziz Yıldırım'a önermişti. Son olarak Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoperin 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek (1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor) ve bonservisi düşük maliyetle veya serbest kalma ihtimaliyle alınabilecek bir profil olarak öne çıkıyor. Sol ayaklı olması, hem stoper hem sol bek oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Oosterwolde alternatifi olarak değerlendiriliyor. Aziz Yıldırım ve ekibi resmi teklif yaptı.Bu rakam pazarlık aşamasında. 27 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncunun transfer edilme ihtimali yüzde 90…

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