Malang’a ‘Sarr’ıldı

Savunmaya takviye için çalışan F. bahçe yönetimi, Malang Sarr'ın temsilcisi ile İstanbul
'da buluştu. Stoper olarak görev yapan ve sol ayaklı olan 27 yaşındaki oyuncunun, kulübü Lens ile kontratı sona erdi ancak Fransız ekibinin, 1 sezon uzatma opsiyonu bulunuyor. Lens'te yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerden ise ilk temasta tam 8 milyon Euro talep etti. Bunun mümkün olmadığı yönetim tarafından iletilirken 4 milyon Euro'luk 4 sezonluk kontrat paketi sunuldu. Sarr'ın temsilcisinin, Lens ile yapacağı görüşmeler ve kontrat uzatma opsiyonlarına göre F.Bahçe ile bir toplantı daha yapacağı öğrenildi.