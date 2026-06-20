Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Malang’a ‘Sarr’ıldı
Giriş Tarihi: 20.06.2026

Malang’a ‘Sarr’ıldı

27 yaşındaki Fransız stoperin temsilcisi dün İstanbul’a geldi. Lens’te 1.3 milyon Euro alan oyuncuya 4 milyon Euro maaş önerildi

Samet YÜKSEL
Malang’a ‘Sarr’ıldı
  • ABONE OL
Savunmaya takviye için çalışan F. bahçe yönetimi, Malang Sarr'ın temsilcisi ile İstanbul'da buluştu. Stoper olarak görev yapan ve sol ayaklı olan 27 yaşındaki oyuncunun, kulübü Lens ile kontratı sona erdi ancak Fransız ekibinin, 1 sezon uzatma opsiyonu bulunuyor. Lens'te yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerden ise ilk temasta tam 8 milyon Euro talep etti. Bunun mümkün olmadığı yönetim tarafından iletilirken 4 milyon Euro'luk 4 sezonluk kontrat paketi sunuldu. Sarr'ın temsilcisinin, Lens ile yapacağı görüşmeler ve kontrat uzatma opsiyonlarına göre F.Bahçe ile bir toplantı daha yapacağı öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#F BAHÇE #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Malang’a ‘Sarr’ıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA