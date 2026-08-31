Mctominay ve Fofana atağı

Türkiye'de yaz transfer dönemi 4 Eylül tarihinde sona ererken Fenerbahçe, iki mevki için çalışmalarını hızlandırdı. Sarılacivertliler, Napoli'nin yıldız orta sahası Scott McTominay'ı gündemine aldı.Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Ancak Napoli'nin yerinin doldurulmasının zor olması nedeniyle McTominay'ı satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 2-1 kazanılan Lyon maçında takımının tek golünü kaydeden Malick Fofana da sol kanat arayışında Fenerbahçe'nin radarına girdi. Marcus Rashford'dan bir kez daha olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotasını Fofana'ya çevirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör