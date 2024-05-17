Merih Demiral formayı giydi!

SUUDİ Arabistan ekibi Al-Ahli'de oynayan Merih Demiral, F.Bahçe'den ayrılış sürecine dair yaptığı açıklamalarda "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı" demişti. Sarı-lacivertli kulüp, milli yıldıza forma gönderip bir jestte bulundu. Formanın yanında bir mektup da gönderen F.BahçeFenerbahçe'nin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş bir Türk genci olarak attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" ifadelerini kullandı. Formayı giyen Merih ise sosyal medyadan fotoğrafını paylaşıpnotunu düştü.