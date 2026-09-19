Mert Günok noktayı koydu

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37 yaşındaki kalecisi Mert Günok, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli eldiven,ifadelerini kullandı. Mert'in milli takımda genç kalecilerin önünü açmak için böyle bir karar aldığı öğrenildi.