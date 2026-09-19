Mert Günok noktayı koydu

F.Bahçe'nin
37 yaşındaki kalecisi Mert Günok, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli eldiven, "Benim için büyük bir gururdu. 24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün… Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir. Artık Milli Takım kariyerime veda ediyorum"
ifadelerini kullandı. Mert'in milli takımda genç kalecilerin önünü açmak için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör