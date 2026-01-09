Mert Günok yuvasına döndü

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye 10 yıl aradan sonra geri döndü. Sarılacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok'u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı. Profesyonel kariyerine F.Bahçe'de başlayan 36 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertliler ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Milli oyuncu, 2021'de imza attığı Beşiktaş'ta ise 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kaldırdı.

'FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Döndüğü için çok duygusal olduğunu belirten Mert Günok şunları kaydetti: "Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum."