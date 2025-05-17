Mert Hakan müjdesi

F.BAHÇE'NİN 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, bacağındaki enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.Milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği kaydedilen Mert Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılmasının planlandığı ifade edildi.