Mert Hakan yeni başkanı bekliyor!

Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz olarak gelen
Mert Hakan Yandaş'ın 4 yıllık kontratı 30 Haziran'da sona erecek.
Sarı-lacivertli
takımda devam etmek isteyen ve yeni sözleşme
bekleyen 29 yaşındaki oyuncu, isteğini
yönetime bildirdi. Haziran ayındaki
başkanlık seçiminin sonucunu bekleyecek
Mert Hakan, sonrasında yol
haritasını çizecek. Başkan Ali Koç yeniden aday olup, devam etmesi halinde oyuncu ile 2 yıl daha anlaşmak istiyor.
Bu sezon toplam
24 maçta görev alan tecrübeli
orta saha sadece 1022 dakika sahada
kaldı. 3 gol-6 asiste imza attı.