Mimovic ve Djiku ayrıldı

Fenerbahçe'de
dün 3 ayrılık birden
yaşandı. Cengiz
Ünder'in Beşiktaş'a
transferinin ardından
Sırp savunmacı
Ognjen Mimovic
de Kıbrıs Rum kesimi
ekibi Pafos'un
yolunu tuttu. Geçen
sezon 6.7 milyon
Euro'ya Kızılyıldız'dan
kadroya katılan
ve sözleşmesi 2029'da bitecek
olan 21 yaşındaki futbolcu, satın
alma opsiyonuyla sezon sonuna
kadar kiralandı. Ardından da
Alexander Djiku yuvadan uçtu. 31 yaşındaki Ganalı stoper, 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Djiku bu sezon sadece
Kocaelispor müsabakasında
90. dakikada oyuna girerken
5 dakika sahada kalabilmişti.
Tecrübeli futbolcu, F.Bahçe'den
1.8 milyon Euro maaş kazanıyordu.