Mimovic ve Djiku ayrıldı

Giriş Tarihi: 9.9.2025

Fenerbahçe'de dün 3 ayrılık birden yaşandı. Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin ardından Sırp savunmacı Ognjen Mimovic de Kıbrıs Rum kesimi ekibi Pafos'un yolunu tuttu. Geçen sezon 6.7 milyon Euro'ya Kızılyıldız'dan kadroya katılan ve sözleşmesi 2029'da bitecek olan 21 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Ardından da Alexander Djiku yuvadan uçtu. 31 yaşındaki Ganalı stoper, 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer oldu. Djiku bu sezon sadece Kocaelispor müsabakasında 90. dakikada oyuna girerken 5 dakika sahada kalabilmişti. Tecrübeli futbolcu, F.Bahçe'den 1.8 milyon Euro maaş kazanıyordu.
