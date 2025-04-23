Mourinho’ya tam yetki!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de 21 Nisan'da gerçekleştirilen kritik toplantıda yol haritası belirlendi. Yönetim, alınan istikrarsız sonuçlara ve taraftar tepkisine rağmen Jose Mourinho'nun arkasında durdu. Başkan Ali Koç, Portekizli hoca ile dün bir görüşme yaparken aldıkları kararları kendisine iletip düşüncesini sordu. Yeni sezonda kalede seviyeyi yukarı taşımayı hedefleyen Fenerbahçe, Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Savunmada Becao ve Djiku ile yollar ayrılırken Skriniar transferine bağlı olarak defansa yıldız bir takviye daha yapılacak. Orta sahada büyük bir revizyon yolda. Sözleşmesi bitecek Tadic ile vedalaşılacak. İyi bir teklif gelirse İsmail Yüksek satılacak. Kiralık sözleşmesi bitecek Maximin'le devam edilmeyecek. En büyük değişim hücum hattında yaşanacak. En-Nesyri'ye gelen teklifler değerlendirilecek. Anlaşması sezon sonu bitecek Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, forvete önemli bütçe ayırarak, taraftarı heyecanlandıracak yıldız transferi yapmayı hedefliyor.



BİR TEK FENER'E İLAÇ OLAMADI

Mourinho, 50 yıldır Premier Lig'i kazanamayan Chelsea'yi şampiyon yaptı. İnter'in 45 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini bitirdi. Real Madrid'le 22 yıl sonra Copa del Rey'i aldı. M.United'in 9 yıllık Avrupa Kupası özlemini sona erdirdi. Roma'ya tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazandırdı ancak Fenerbahçe'nin 10 yıllık Süper Lig özlemini bitirme hedefinden çok uzak...