Mucizenin adı Oosterwolde

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, büyük bir özveri göstererek beklenenden çok daha erken formayı sırtına geçirdi.
23 yaşındaki savunmacı, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı ve takımının ikinci golünde, attığı çalımlarla pozisyonun yaratıcısı oldu. Gösterdiği hırslı ve başarılı performansla taraftarın alkışını alan genç futbolcu için, "Daha bir ay önce ameliyat masasındaydı, şimdi sahada şov yapıyor"
yorumları yapıldı.
Edin Dzeko yedek kaldı
SEZON başında attığı gollerle övgüler alan Edin Dzeko, ligin son haftalarına doğru eleştiri oklarını üzerine çekti. Kaçırdığı fırsatlarla taraftarı kızdıran tecrübeli santrforu dün teknik direktör İsmail Kartal kulübeye çekti. Yerini Batshuayi'ye bırakan Boşnak futbolcu, forma bulamadı.
Becao, G.Saray maçında yok
KAYSERİSPOR ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak olan kritik derbide forma giyemeyecek.