Mucizenin adı Oosterwolde

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü.23 yaşındaki savunmacı, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı ve takımının ikinci golünde, attığı çalımlarla pozisyonun yaratıcısı oldu. Gösterdiği hırslı ve başarılı performansla taraftarın alkışını alan genç futbolcu için,yorumları yapıldı.SEZON başında attığı gollerle övgüler alan Edin Dzeko, ligin son haftalarına doğru eleştiri oklarını üzerine çekti. Kaçırdığı fırsatlarla taraftarı kızdıran tecrübeli santrforu dün teknik direktör İsmail Kartal kulübeye çekti. Yerini Batshuayi'ye bırakan Boşnak futbolcu, forma bulamadı.KAYSERİSPOR ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak olan kritik derbide forma giyemeyecek.