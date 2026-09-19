Müldür depremi!

Bu sezon şanssızlıklardan başını kaldıramayan Fenerbahçe'ye Eyüpspor maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. İsmail Kartal'ın 2 maçtır formayı verdiği Mert Müldür sakatlandı. Dün antrenmanda dizine darbe alan 27 yaşındaki milli sağ bekin, acı içinde yerde kaldığı ve çalışmayı yarıda bıraktığı öğrenildi. Vakit kaybetmeden MR'ı çekilen oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildi. En az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen sarılacivertli yıldız, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nin aday kadrosundan da çıkarıldı. Bununla birlikte F.Bahçe'de bu sezon sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 8'e yükseldi. Mert'in yanı sıra Jayden Oosterwolde, Mert Günok, Vedat Muriqi, Marco Asensio, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene ve Yiğit Efe problem yaşamıştı.



ASENSİO'DA UMUT VAR!

Mert'e üzülen F.Bahçe teknik heyeti, Asensio'ya seviniyor. Konyaspor sınavında sakatlanan ve tam 26 gündür formasına hasret kalan İspanyol 10 numara, dün ilk kez takım antrenmanının bir bölümünde arkadaşlarıyla birlikteydi. Son günlerde bireysel idmanlarını sürdüren Asensio'nun topla çalışmalara başlaması, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü. Eyüpspor maçında kadroya alınacak 30 yaşındaki yıldıza, sağlık kurulunun raporuna göre süre verebilir. Asensio'nun, milli ara sonrasında tamamen hazır hale getirilmesi ve Rize deplasmanında 11'de sahaya çıkabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör