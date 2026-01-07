F.Bahçe'nin Samsunspor'dan transferi Anthony Musaba, ilk maçında iki asist birden yaptı… Sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak işi bitiren sarı-lacivertliler, yeni bir yıldız kazandı. 2 Ocak'ta imzayı atan Hollandalı sol kanat, iki idmanla 11'de sahaya çıktı, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi performans sergiledi. Daha 4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sarkan Musaba, topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem golü attı. Musaba 67'de de Jhon Duran'ın golünde başrolü oynadı.



CANLI YAYINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçta iki asist yapan Musaba, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı. A Spor ve ATV ekranlarından ortak yayınlanan röportaja gelen Hollandalı yıldız, gözyaşlarına hakim olamazken şunları söyledi: "Hislerimi tarif edecek kelime bulamıyorum. Şu an çok duygusalım. Çocukluğumdan beri ilk hayalim büyük bir takımda oynamaktı ve Türkiye'nin en büyük takımında, Fenerbahçe'deyim. Başkana, hocaya, taraftarımıza teşekkür ediyorum. İki asistlik performans beni çok mutlu etti. Şu an kendimi anlatamıyorum."