Musaba direkt 11’e

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken ortaya çıkan tabloyla birlikte bazı oyuncuların biletleri kesildi. Ayrıca bazı mevkilere yönelik transfer planları da değişti.

İşte sarı-lacivertlilerin izleyeceği yeni yol:

1- ELEŞTİRİLERİN hedefindeki Oğuz Aydın'ın derbideki futbolu, Anthony Musaba'nın önemini gözler önüne serdi. Bu transferin resmiyet kazanmasıyla Oğuz'un 11 şansı iyice azalacak.

Tedesco, fiziki açıdan hazır olan Musaba'yı ilk maçta direkt sahaya sürmeyi planlıyor. Kerem ile Nene'nin sol kanatta rekabet halinde olması, sağ kenarı da Musaba ile Oğuz'un taşıması hedefleniyor.

2- TARIK Çetin, derbideki performansıyla takdir topladı ve ikinci kaleciliğe yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması bekleniyor.

3- MERT Müldür, Beşiktaş karşısındaki futboluyla teknik heyetin güvenini kazandı.

Deneyimli ismin ayrılığı gündemde değil.

4- SAVUNMANIN bel kemiği Skriniar'a Milan resmen talip oldu.

Ancak yönetim, "Satılmayacak tek futbolcumuz" yanıtını verdi.

5- OOSTERWOLDE derbide yetersiz kalınca stoper takviyesi gündeme alındı. Tandemin soluna transfer masada.

6- LEVENT Mercan, Archie Brown'dan formayı aldı.

Ancak Brown'un sakatlığı, stoper transferi ihtimalini doğurdu. Bu gerçekleşirse Tedesco, Oosterwolde'yi sol bekte değerlendirecek.

7- SZYMANSKI, F.Bahçe kariyerine Beşiktaş karşısındaki kötü performansıyla nokta koymaya hazırlanıyor.

Kulüp, 10 milyon Euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.



MALİYETİ 5.7 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Musaba transferi için Samsunspor'a 2 Ocak 2026 tarihinde 5.7 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu ile de 4.5 yıllık mukavele imzalayacak.



'BU YAPTIĞI SAYGISIZLIK'

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor ile oynadıkları kupa maçının ardından Musaba ile ilgili soruyu yanıtladı: "Kendisiyle maçtan önce konuştum, kadroda olmamayı tercih etti. Davranışı yanlıştı. Kadroda olmadığı için kendisine antrenman hazırladık, ona da gelmedi. Bu davranışı saygısızlık. Musaba'nın son haftalardaki tavrı bende hayal kırıklığı oluşturdu. Yeni kulübü direkt olarak kendisiyle iletişim kurdu. Bu hoşuma gitmedi. Ocak ayında belki de yeni kulübünde forma giymeye başlayacak ama 31 Aralık'ta toplanacağız, onun da gelmesi lazım."