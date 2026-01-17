Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Musaba’dan mutlu haber
Giriş Tarihi: 17.01.2026

Musaba’dan mutlu haber

  • ABONE OL
TÜRKİYE Kupası'nda tek golle kazanılan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Musaba'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Yapılan MR kontrolleri sonrası Hollandalı futbolcuda ciddi bir bulguya rastlanmadı. Teknik heyetin planlamasına göre 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de yarın deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar 3 resmi maça çıkan Anthony Musaba, 2 asistlik katkı sağladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Musaba’dan mutlu haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz