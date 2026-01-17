Musaba’dan mutlu haber

TÜRKİYE Kupası'nda tek golle kazanılan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Musaba'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Yapılan MR kontrolleri sonrası Hollandalı futbolcuda ciddi bir bulguya rastlanmadı. Teknik heyetin planlamasına göre 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de yarın deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar 3 resmi maça çıkan Anthony Musaba, 2 asistlik katkı sağladı.