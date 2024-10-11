Ne Fenerbahçe ne de Türkiye!

F.Bahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 6 Temmuz 2023'te bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli takıma kiralık geleceği iddiaları ortaya atılsa da başarılı orta saha, kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmüyor.Teknik direktör Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuya yavaş yavaş şans verirken diğer yandan fizik olarak güçlenmesini istiyor. Arda Güler ise bu karara saygı duyarken ileriki süreçte çok daha fazla süre alacağına inanıyor ve bu hedef doğrultusunda sıkı bir şekilde çalışıyor. Ancelotti de Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu sık sık tekrarlayarak talebesine sahip çıkıyor.Türkiye'de Real Madrid maçı için ekran başına geçtiğinde herkes Arda'yı ilk 11'de sahada görmek istiyor. Onun dünyanın her takımında oynayabilecek bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyoruz ama kulüp dinamikleri bu fikrimizi sadece teoride bırakıyor. Çünkü Real Madrid geniş bir kadroya sahip ve oyun formasyonunda Arda'nın önünde daha tecrübeli ve daha güçlü oyuncular var.Şimdi yavaş yavaş Vinicius'un da forma giymesiyle birlikte çıkışa geçecekler. Arda'nın az süre aldığı doğrudur ama geçen sezon olduğu gibi bu sezon da az konuşup, çok çalışmaktan başka çaresi yok. Zaten bir takıma kiralık olarak gönderilecekse de bunun kararını Arda değil Carlo Ancoletti verir.