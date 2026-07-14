Nefes kesen operasyon!

Fenerbahçe yılın transferinde mutlu sona ulaştı... Başkan adayı Hakan Safi'nin mayıs ayında anlaştığını açıkladığı, başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın da gündemine aldığı Mason Greenwood'da resmi imzalar atıldı. Roma ve Atletico Madrid'in de araya girmesiyle zora giren transferde uzun pazarlıklar sonucu Marsilya ile 39,5 milyon Euro garanti bonservis bedeli ve 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu üzerinden el sıkışan sarı-lacivertliler, prosedür gereği sürece dahil olan oyuncunun eski takımı Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair evrakı göndermesiyle kulüp tarafını tamamladı. Ardından dün Marsilya'ya uçan futbol direktörü Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer, Manchester'dan gelen İngiliz kanat oyuncusuyla öğlen saatlerinde masaya oturdu ve son detaylar üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi...

SENELİK 10 MİLYON EURO ALACAK

Senelik 10 milyon Euro maaş alacak olan 24 yaşındaki futbolcunun da imzayı atmasıyla birlikte taraftarın heyecanla beklediği transfer nihayete erdi. İngiliz yıldız için özel uçak ayarlamalarının yapıldığı ve bugün İstanbul'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.