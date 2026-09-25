Nene’ye büyük fırsat!

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Dorgeles Nene, ülkesinden milli davet aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Mali'nin bugün Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Uluslar Kupası eleme karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Afrika ekibi, 29 Eylül'de ise deplasmanda Liberya ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon F.Bahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Nene, sarı-lacivertli ekipte gol ve asist üretemedi. Forma şansının sınırlı kalması nedeniyle geleceğini sorgulamaya başlayan genç futbolcu, milli takım arasını kendisini yeniden göstermek adına önemli bir fırsat olarak görüyor. Mali Milli Takımı'nın önemli oyunculardan biri olan Nene, Yeşil Burun Adaları ve Liberya karşılaşmalarında göstereceği performansa büyük önem veriyor.

SCOUTLARIN RADARINDA

23 yaşındaki futbolcu, milli takım forması altında kendisini yeniden kanıtlayarak hem ülkesindeki konumunu güçlendirmek hem de Avrupa'dan gelecek tekliflere kapı açmak istiyor. Nene'nin hedefi, Mali'nin oynayacağı iki maçta sahaya çıkıp performansıyla dikkat çekmek.



HEDEFİ FRANSA

Nene için hedef ise Fransa Ligi… 23 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımların Fransa Ligue 1 kulüpleri olduğu öğrenilirken devre arasında orta sıra takımların nabız yoklaması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör