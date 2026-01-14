N’Golo Kante ‘gelirim’ dedi

Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlatmak için düğmeye bastı… Musaba ve Guendouzi transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi de renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, dün sabah 34 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye uçtu. Yapılan toplantıda Fransız yıldızın menajerinin, "Kante, İstanbul'u çok seviyor. İlginizden memnun oldu" dediği kaydedildi. Oyuncuya F.Bahçe 2.5 yıllık kontrat önerdi. Kante'nin temsilcileri, futbolcu ile irtibata geçti ve F.Bahçe'nin teklifini iletti. Oyuncu da kabul etti ve taraflar anlaştı. Tedesco'nun, Kante'yi özellikle beklediği bildirildi. Al-İttihad ile kontratı önümüzdeki yaz sona erecek Kante için F.Bahçe heyeti bugün Al-İttihad ile masaya oturacak. Yetkililerin, Kante ile bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Başkan Sadettin Saran da "Bugün ya da yarın bir transferin bitmesini bekliyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

İLK 11'DE BAŞLADI 85 DAKİKA OYNADI

KANTE, dün takımı Al-İttihad'ın Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac FC ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayıp 85 dakika sahada kaldı. 58 kez topla buluşan yıldız futbolcu, yüzde 87 isabetli pas (40/46) gerçekleştirdi. 9 top kaybı yapan Kante, 6 ikili mücadeleye girerken 4'ünü kazandı, 2 de ara pas attı.