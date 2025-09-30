Nice maçını bekleyelim!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ediyor... Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra Ali Koç yönetiminin takımın başına getirdiği ve ilk maçında Trabzonspor'u mağlup eden Domenico Tedesco'nun Alanya, Kasımpaşa ve Dinamo Zagreb karşılaşmalarındaki tercihleri çok eleştirildi. Yeni başkan Sadettin Saran'ın hoca değişimi konusunda kararlı olduğu konuşulurken, son Antalyaspor galibiyeti yönetime fren yaptırdı. Seçilmeden önce Aykut Kocaman ile temasa geçen Saran, tecrübeli çalıştırıcıdan "F.Bahçe için her zaman göreve hazırım" yanıtını almıştı. Sarı-lacivertliler için aynı zamanda İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel isimleri de gündemden düşmüyor.

MİLLİ ARADA BÜYÜK OPERASYON VAR!

Bu konuda aceleci davranmayacak olan Başkan Saran ve ekibi, Nice maçını bekleme kararı aldı. Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Tedesco için perşembe günü Avrupa Ligi'nde olumsuz bir sonuç alınması halinde düğmeye basılacak. İtalyan çalıştırıcı ile yollar ayrılırsa hemen ardından Samsun deplasmanı ve sonrasında verilecek milli arada yeni teknik direktör konusu çözüme kavuşturulacak.



KOÇ'TAN TEDESCO TAVSİYESİ

FENERBAHÇE'DE eski başkan Ali Koç'un, halefi Sadettin Saran ile görüşerek iki konuda tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Ali Koç'un, futbol direktörlüğü görevini yürüten Devin Özek için "Onu gönderme" dediği aktarıldı. Ayrıca teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da "Başarılı olacağına inancım tam. Ona şans tanı" ifadelerini kullandığı kaydedildi.





GÖKHAN GÖNÜL SAHA DIŞINDA!

Fenerbahçe'de Tedesco'nun yardımcı antrenörü olarak görev verilen Gökhan Gönül'ün kovulduğu şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Sadettin Saran ile Gönül'ün bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak, tecrübeli ismin saha içi değil saha dışında çalışmalarda bulunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."