Not in game (Oyunda yok)

ÇABASI YETMEDİ

F.Bahçe adına sahanın en iyisi olan Matteo Guendouzi, 90 dakika oyunda kaldığı sürede 86 kez topla buluştu. Yüzde 97 isabetli pas, yüzde 83 uzun top, 2'de 1 top çalma, 2 tehlike engelleme yaparken 10'da 6 ikili mücadele kazandı.



6 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Fenerbahçe, 22 Ocak'ta Aston Villa'ya 1-0 yenildiği maçın ardından Göztepe ve FCSB karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrılmış, sonrasındaki 4 karşılaşmadan galibiyet almıştı. Sarı-lacivertliler, farklı yenilgiyle 6 maç sonra kayıp yaşadı.

İKİ GOL DAHA ATABİLİRDİK!

Pereira maçtan sonra "Buradayken kendimi bir Türk gibi hissediyordum. Onlar gibi ateşliydim. Benim için değişik bir geceydi. İki gol daha atabilirdik. İkinci maç zor olacak. Mental olarak kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

İLK KEZ 11 BAŞLADI

19 yaşındaki Cherif, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez 11'de sahaya çıktı. O da beklentinin uzağında kaldı. Sadece bir isabetli şutla maçı tamamladı.

ÜÇLEMEYİ YAPAMADI

G.Birliği maçında 2 gol, Trabzon deplasmanında 1 gol-1 asistle yıldızlaşan Kerem dün yokları oynadı. Milli futbolcu, ikinci yarıya çıkamadı. Yerini Nene'ye bıraktı.



ORTEGA'YI GÖREN OLMADI!

Nottingham Forest devre arasında Manchester City'den aldığı kalecisi Ortega'yı UEFA Avrupa Ligi listesine yetiştirdi. 33 yaşındaki Alman kaleci bu sezon ilk kez Avrupa'da sahne aldı ama hiç iş düşmedi. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde rakibine en fazla şut şansı tanıdığı ilk yarıyı Nottingham Forest karşısında oynadı. Rakip 15 kez kaleye gelirken, Fenerbahçe bunu iki kez başardı. Karşılaşmanın tamamında İngiliz ekibinin toplam şutta 23'e 6 gibi ezici bir üstünlüğü vardı. Ada ekibi 10 korner kullanırken sarı-lacivertliler için bu rakam sadece 3 oldu.

PEREİRA 9 YILLIK RÖVANŞI ALDI

PORTEKİZLİ hoca, Premier Lig'de 17. sırada olan, son üç maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Nottingham'ın galibiyet hasretini bitirdi. İlk maçına zaferle başlayan Vitor Pereira, Tedesco'dan da 9 yıllık rövanşı aldı. İki hoca daha önce Almanya 2. Ligi'nde 2016-2017 sezonunda rakip oml uştu. Erzgebirge Aue'yi çalıştıran Tedesco, 1860 München'in başındaki Pereira'yı 3-0 mağlup etmişti. Pereira aynı sonuçla büyük darbe indirdi.