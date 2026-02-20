Olay itiraf

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan, karşılaşma sonrası acı itiraflar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 bitebilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'le bir pozisyon bulduk ama o kadar. Bu maç için gösterdiğimiz performans kazanabilmek adına çok azdı" ifadelerini kullandı.

BİZİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLMİYORDUK

Tedesco, sahaya sürdüğü kadroyla ilgili soruya da "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük ancak olmadı. Maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, çünkü hocaları yeniydi. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil. Yeterince cesur değildik. Her ikili mücadeleyi kaybettik, her ikili mücadeleyi kaybederseniz konuşmanın anlamı olmaz" cevabını verdi.





'HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'

F.Bahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fransız orta saha şu ifadeleri kullandı: "İşler istediğimiz gibi gitmedi. Daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz var. Daha ilk maç oynandı, hiçbir şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor."



KANTE YİNE ORTALARDA YOK

Fenerbahçe'nin büyük paralar harcayıp kadrosuna kattığı N'Golo Kante, üçüncü maçında da varlık gösteremedi. Oyunun ne hücum ne de savunma yönünde etkili olamayan Fransız yıldız, sadece 1 isabetsiz orta yapabildi, yüzde 92,5 pas isabeti yakalasa da girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kaybetti. Defansta rakipten iki top kaparken bir atağı da uzaklaştırdı. 76 dakika sonunda kenara gelen 34 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada tepkisi vardı. Kante'nin eski günlerinden uzak olduğunu belirtilirken ''Gereksiz bir transfer'' yorumları yapıldı.



TARAFTAR KAHROLDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Nottingham Forest karşısında takımlarına tam destek verdi. Kadıköy'deki maçta tribünler hınca hınç doldu. Özellikle maraton ve kale arkalarında oluşan görsel atmosfer muhteşemdi. Ancak İngiliz ekibinin üst üste gelen golleri sonrası coşku yerini hüzne bıraktı.