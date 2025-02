Öldü öldü dirildi!

DZEKO'NUN GOLLERİ UNA'YA ARMAĞAN

Penaltıdan ağları bulan Dzeko, sevincini dün 9 yaşına giren kızı Una'ya kalp yaparak yaşadı. Boşnak kaptan, 79'da skoru eşitleyen golün de sahibiydi. İki vuruşu üst direkten dönen, bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal olan 38 yaşındaki ihtiyar delikanlı, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.



TALİSCA: İNANILMAZ BİR DÖNÜŞ OLDU

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, Çin ve Suudi Arabistan macerasının ardından yeniden Süper Lig'e çıkan Talisca, "Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Kendimi iyi hissediyorum ama yüzde yüzümü vermek için zamana ihtiyacımız var. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adaptasyonum çok hızlı oldu" dedi.



GALİBİYETİ GETİRDİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

EN-Nesyri dün kafa vuruşuyla 3 puanı getiren isim oldu. Süper Lig'de son 7 karşılaşmada 10 gol atan Faslı yıldız, sadece Konya karşılaşmasını boş geçti. Gol sevincini formasını çıkararak yaşayan oyuncu, sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Alanya maçında takımdaki yerini alamayacak En-Nesyri, Süper Lig'de 13. golüne ulaştı



HER ZAMAN OLMAZ

Fenerbahçe'de dün 2 gol atan Edin Dzeko uzatmalarla 114 dakikayı bulan karşılaşmayı "Çılgınca bir maçtı" diyerek yorumladı. Tecrübeli oyuncu sözlerini, "Oyun içinde çok iniş çıkış oldu. İlk 10 dakika kalemizde 2 gol gördük. Bu kabul edilebilir bir şey değil, zaten olmamalı da. Özellikle kendi evimizde bunu yaşamamalıyız. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. 2-0'dan geri dönmek her zaman kolay olmaz. Bunu her zaman başaramayabiliriz" diye sürdürdü. 38 yaşına rağmen ortaya koyduğu performans sorulan kaptan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yaş sadece bir sayıdır. Kafanızda hissettiğiniz şey, çok önemlidir. Vücudunuza nasıl baktığınız önemlidir. Vücudunuzu her gün fit tutmak çok önemlidir. Biz ekmeğimizi futboldan kazanıyoruz. Belli bir yaşa gelince çok daha dikkatli olmalısınız. Ben her zaman pozitifim, futboldan keyif alıyorum. Sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymaya çalışacağım."





GOLÜ İPTAL EDİLDİ PENALTI ALDIRDI

F.Bahçe'nin ara transferde renklerine kattığı 3 isim de dün sahadaydı.

Skriniar ve Diego Carlos 11'de başladı.

Talisca 61'de Levent in yerine girdi. Süper Lig'de en son Beşiktaş adına oynayan Brezilyalı oyuncu, böylece 6.5 yıllık hasreti bitirdi.

MİLAN SKRİNİAR; 90 dakika sahada kaldığı maçta 2 tehlike engelledi. 95 kez topla buluştu, yüzde 92 pas isabeti, 9 top kaybı yaptı. 11'de 7 ikili mücadele kazandı. Attığı gol VAR'dan iptal oldu. Penaltıda başroldeydi.

DİEGO CARLOS; 81'de yerini Cenk Tosun'a bırakırken, 3 tehlike engelledi, 1 pas arası, 5 top kaybı yaptı. 61 kez topla buluştu, yüzde 90 pas isabeti sağladı. 10'da 6 ikili mücadele kazandı.

ANDERSON TALİSCA; 29 dakikada 28 kez topla buluştu, yüzde 81 isabetli pas, 4'te 1 isabetli şut gerçekleştirdi. 6'da 1 ikili mücadele kazandı. 2 kez adam kaçırdı. Bir şutu direkten döndü.



'AMRABAT'A KIRMIZI' DERKEN FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

İlk yarının son dakikasında kullanılan köşe vuruşu öncesi F.Bahçe'nin yeni transferi Skriniar rakibin müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan devam ettirdi. Pozisyonun devamında Ghezzal'ın ayağına basan ve iten Amrabat'ın kırmızı görmesi beklenirken hakem, Skriniar'ın pozisyonu için VAR uyarısı aldı. Skriniar'ın gelen ortaya hareketlendiği pozisyonda Olawoyin'in hareketini izleyen Pakkan geri gelerek penaltı noktasını gösterdi ve Olawoyin'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.