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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Onun gibisi yok!

24 yaşındaki futbolcu, Marsilya formasıyla geçen sezon 26 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. İngiliz yıldıza, Kanarya’da en çok yaklaşabilen isim 27 gol ve 5 asistle oynayan Talisca oldu

UĞUR ÇEM
Onun gibisi yok!
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Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Mason Greenwood ile her konuda anlaştı ve gelecek sezona dair iddiasını ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin transfer edeceği 5. futbolcu olan Greenwood, kariyerinin henüz başında sayılabilecek bir yaşta. 2001 doğumlu oyuncu, buna rağmen geçen sezonki performansıyla kendini çoktan ispatlamış durumda. İngiliz yıldız, Marsilya'da son iki sezonda 48 gol atarken 13 asist yaptı. Geride kalan sezonda ise 26 gol ve 8 asistle 34 kez skora direkt katkıda bulundu.

SANTRFORLARDAN ÇOK DAHA ETKİLİ
Birinci mevkii sağ kanat olmasına rağmen santrforlardan daha etkili performansıyla öne çıkan Greenwood'a Fenerbahçe'de sadece Anderson Talisca yaklaşabildi. Brezilyalı yıldız, 2025- 26'yı 27 gol ve 5 asistle tamamladı. Sarı-lacivertli takıma rekor bonservisle gelen ancak performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu 15 kez ağları sarsarken 10 da gol pası verdi. Sakatlık sorunları yaşayan Marco Asensio 13'er gol ve asistlik, Dorgeles Nene ise 11 gol-6 asistlik katkıda bulundu.

ATLETİCO MADRİD ÇIRPINIYOR!
F.Bahçe'nin anlaşma yaptığı Greenwood için Atletico Madrid pes etmiyor... L'Equipe'in haberine göre İspanyol kulübü, son bir hamle yapıp Marsilya'ya 45 milyon Euro artı 5 milyon Euro da bonus içeren yeni bir teklif sundu. Atletico Madrid cephesi işi bozmak için çaba gösterse de 24 yaşındaki oyuncunun tavrı net Fenerbahçe'den yana…

MARSİLYA'DAN 6.TRANSFER
FENERBAHÇE, Mason Greenwood ile son 8 yılda Marsilya'dan 6'ncı transferini gerçekleştirecek. Bu süreçte Luis Gustavo (2018), Adil Rami (2019), Luan Peres (2022), Bartuğ Elmaz (2023), Cengiz Ünder (2023) Fransız ekibinden, sarı-lacivertli takıma gelen futbolcular oldu.

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#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #ANDERSON TALİSCA

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