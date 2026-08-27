Oosterwolde için ek sağlık kontrolü

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15 MİLYON EURO karşılığında Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Roma'nın, sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcunun sahalara dönüş tarihini netleştirmek istediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun İtalyan kulübü tarafından bugün kapsamlı ek sağlık kontrolünden geçirileceği ve çıkacak sonuca göre nihai kararını vereceği öğrenildi. Roma ve Fenerbahçeli yöneticilerin de raporun sonuçlarının belli olmasının ardından işi resmiyete dökmek için bir araya geleceği kaydedildi.