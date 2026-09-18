Oosterwolde satılacak!

F.Bahçe'de yönetim, sezonun gidişatını değiştirmek için önüne net bir takvim koydu: 1 Ocak… Sarı-lacivertliler, bu tarihe kadar ligde istikrarlı bir galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışındaki puan farkını kapatmayı, ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle de ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla başlamayı hedefliyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından çıkış arayan Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasını yeniden moral kazanmak için önemli bir fırsat olarak görüyor. Ara transfer dönemi için kadro planlaması da başladı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Oosterwolde'nin Roma ile görüşmeleri sürüyor. Kulüp 20 milyon Euro bonservisle bu satışa sıcak. Semedo da yolların ayrılacağı bir diğer isim.





ZAMAN DARALIYOR

F.Bahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Asensio, Eyüp maçının kadrosuna alınsa da karşılaşmada süre almasının zor olduğu öğrenildi. Kartal'ın, İspanyol yıldızın yokluğunda 10 numaralı sistemden vazgeçerek 3-4-3'e dönmeyi planladığı belirtiliyor.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör