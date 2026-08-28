Oosterwolde’nin transferi yattı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ROMA'NIN resmi imza için sağlık kontrolünden geçirdikten sonra daha kapsamlı bir kontrol yapılması için başvurduğu doktorlar, Oosterwolde'nin sakatlığının Fenerbahçe'den gelen raporlardan farklı olarak daha uzun süreceğini tespit ettiler. Sturm Graz maçında adalesinden sakatlanan futbolcu için Fenerbahçe sağlık heyetinin raporu '15 gün sonra sahalara döner' olurken, Roma'nın patronuna rapor veren heyet bu sakatlığın bir aydan önce geçmeyeceğini belirtti. Roma'nın bunun üzerine Fenerbahçe ile yaptığı kiralık ve 20 maç oynarsa zorunlu satın alma teklifini revize etmek istedi. Taraflar arasında anlaşma olmadı. Bunun üzerine İtalyan ekibi transferden vazgeçti.