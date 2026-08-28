Oppong F.Bahçe’de

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SARI-lacivertliler savunma hattına genç bir takviye daha yaptı. 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong bugün İstanbul'a gelecek. U23 kontenjanı kapsamında kadroya dahil edilen genç futbolcu, transferin son aşamasındaki sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık imzayı atacak. Transferin 11 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında tamamlandığı öğrenildi. Nice oyuncusu olan 1.85 metre boyundaki Oppong, Gana Milli Takımı formasını da 6 kez giydi