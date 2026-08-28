Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Oppong F.Bahçe'de
Giriş Tarihi: 28.08.2026

Oppong F.Bahçe'de

Oppong F.Bahçe’de
  • ABONE OL
SARI-lacivertliler savunma hattına genç bir takviye daha yaptı. 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong bugün İstanbul'a gelecek. U23 kontenjanı kapsamında kadroya dahil edilen genç futbolcu, transferin son aşamasındaki sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık imzayı atacak. Transferin 11 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında tamamlandığı öğrenildi. Nice oyuncusu olan 1.85 metre boyundaki Oppong, Gana Milli Takımı formasını da 6 kez giydi
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Oppong F.Bahçe'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA