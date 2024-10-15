Osayi isyan etti Nijerya döndü

F.Bahçe'ninNijeryalı sağ beki Osayi Samuel, milli takımı ile birlikte Libya Havalimanı'nda mahsur kaldı. Bugün Afrika Uluslar Kupası'nda Libya ile karşılaşacak olan grup lideri Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, plan dışı olan El Ebrak Havaalanı'na acil iniş yaptırıldı. Saatler süren beklemeye ilk tepkiyi sosyal medya hesabından Osayi,açıklaması ile verdi.William Troost-Ekong, "Libya hükümeti, onaylanmış inişimizi iptal etti ve bizi terk edilmiş bir havalimanında telefonsuz, yiyeceksiz, içeceksiz bir şekilde bıraktılar" dedi. Tepkiye kadroda olmayan Galatasaraylı Osimhen, "Bu, kardeşlerime yapılan yersiz ve insanlık dışı bir durumdur" ifadesini kullandı. Avrupa kulüpleri oyuncularını Nijerya Milli Takımı ile birlikte kulüplerine geri götürmek üzere Libya'ya özel jetler göndermeye başlarken Ekong, kendisine ait sosyal medya hesabından Nijerya'ya geri dönmeye hazırlandıklarını, "Sosyal medyanın gücü. Uçağımıza yakıt ikmali yapılıyor ve kısa süre içinde Nijerya'ya doğru yola çıkacağız. Bir oyun için gelen bir konuk ülkeye asla bu şekilde davranmayız" bilgisini verdi.