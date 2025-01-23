Osimhen’in maskesinin sebebi Skriniar

G.Saray'ın golcüsü Osimhen'in maçlara maske ile çıkmasının sebebi Skriniar… 2021 yılında Napoli forması giyen Nijeryalı golcü, İnter'e karşı oynadıkları maçta Skriniar'la kafa kafaya çarpışmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Yüzüne tam altı tane plaka yerleştirilen ve 18 vida takılan Osimhen, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmış, dönüşünde ise maskesi vazgeçilmez bir parçası olmuştu. İkili o zamana kadar bir sakatlık ya da ceza durumu yaşanmazsa Süper Lig'in 25. haftasında Aslantepe'de oynanacak derbide yine karşı karşıya gelecek.