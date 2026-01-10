Oynat beni koç!

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşları ile tanışıp ilk antrenmanına çıktı. Herkesle tek tek selamlaşan Fransız oyuncu, ardından da çalışmanın tamamında yer aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco ile bir mini toplantı yapan Guendouzi, bugün oynanacak karşılaşma için forma istedi. Fizik durumunun yanı sıra moral olarak da çok iyi olduğunu belirten Fransız oyuncu, G.Saray ile oynanacak kritik final maçında şans verilmesi halinde sahaya çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Bu tarz maçları kariyerinde çok defa oynadığının altını çizen oyuncu, şu sözlerle hocasından ilk 11 şansı istedi: "Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce F.Bahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."

6 MİLYON EURO ALACAK

30 milyon Euro bedelle F.Bahçe'ye imza atan Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşlarına hemen uyum sağladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki taktik ağırlıklı çalışmaya dahil olan oyuncu, sempatik hareketleri ile de dikkat çekti. Bu arada Guendouzi'nin sezon başına 6 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.