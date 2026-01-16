Özel tören yapılacak!

F.Bahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları önceki akşam Arabistan seferinden dönmüş, ayağının tozuyla gittiği Beyoğlu Yeni Çarşı maçında taraftarın 'Kante' sorularına 'Bitti, geliyor' müjdesini vermişti… Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş, futbol direktörü Devin Özek ve transferlerin hukuki tarafıyla ilgilenen Berke Çelebi ile evrak işlerini bitirmek için yeniden Abu Dabi'ye uçtu. Talisca transferinden de bilindiği gibi Suudi Pro Lig yönetiminin evrak işlerinde ağır olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim tüm opsiyonları hazırladı.

32 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

F.Bahçe'ye 8 milyon Euro maaşla 2.5 yıllık imza atacak Fransız, Al-Attihad'ın 28 milyon Euro net maaş ve 4 milyon Euro bonus içeren 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasını giymek için sarı-lacivertlilere 'Evet' diyen oyuncunun Türkiye'ye geliş rotası tek tek planlandı. Hedef evrak işleri tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye gelmek. Bu akşam ya da yarın sabaha göre planlar yapılmış durumda ancak işlemler uzarsa en kötü senaryo pazar sabah önce İstanbul'a inmek ardından da aynı gün Alanya'da 20.00'de başlayacak maç için vakit kaybetmeden Antalya'ya uçmak. Futbolcu için İstanbul'a inişte şov yapılacak. İmza töreni de görkemli olacak.

SON TALİBİ BETİS

F.BAHÇE'NIN yollarını ayırmayı planladığı Sebastian Szymanski'ye İspanya'dan talip çıktı. La Liga ekibi Real Betis, oyuncusu Giovanni Lo Celso'yu satması durumunda kadrosunu sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızıyla güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta sahasına 10 milyon Euro fiyat biçti. Rennes'in de ilgilendiği Szymanski daha fazla forma giyebilmek için ayrılmaya sıcak…



ÖMER ÜRÜNDÜL:

GÖRÜŞ

Doğru transfer ama...

Kante, senelerdir seyrettiğim bir oyuncu… Çok önemli bir orta saha… Dinamik, pres yapan, devamlılığı olan ve ayrıca futbolu bilen bir yıldız. Sadece Arabistan'daki form durumunu net bilmiyorum. Ama savaşçı kimliğe sahip olduğu kesin. Fenerbahçe'nin orta sahayı sağlama alması bana göre doğru bir yaklaşım. Çünkü o bölgede mücadelenin yanında üretkenliğe de ihtiyaç var. Ancak Guendouzi ve Kante transferlerin her şeyi halletmez. Fenerbahçe'deki problem kanatlarda. Nene büyük takım oyuncusu değil. Oğuz Aydın beğendiğim bir oyuncuydu ama ne yazık ki kendisine bakmadığı için fiziksel olarak büyük düşüşte. Rusya'ya veya Trabzon'a gitmek istememesi de iyice araştırılmalı. Kerem fizik açıdan eski gücünde olmadığı için adam eksiltemiyor. Sonuç olarak şunu söylüyorum; günümüz futbolunda kanat forvetleri önemli. Kanatlar çalışmadığı sürece de büyük hedeflere ulaşmak zorlaşır.