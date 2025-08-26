Pamuk eller cepte!

Fenerbahçe yarın kulüp tarihinin önemli maçlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek. Bunun için herkes üzerine düşeni yapıyor… Yönetim, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır. Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi. Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek görünüyor.

AYAKBASTI PARASI TAM 25 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak. Aynı zamanda Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL), beraberlik ise 700 bin Euro (yaklaşık 34 milyon TL) kazanma şansını beraberinde getiriyor. Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi halinde yeni bir rota oluşturacak ve yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ni daha ulaşılabilir bir hedef olarak göstermişti.