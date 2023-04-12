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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Pedro satılıyor!

Samet YÜKSEL
Pedro satılıyor!

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası beklenen şekilde sahalara geri dönemeyen 31 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı

Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun performansından hiç memnun değil. 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü. Ancak bu ayrılık Pedro'yu çok etkilemiş. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli forvet ile ilgili yönetim, son kararını verdi.

İTALYA'DAN 3 KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR
4.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak. İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi. Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

ELINIZDE NE VARSA AÇIKLAYIN!
F.Bahçe, Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözleri için sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu: "2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı! YALAN: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. GERÇEK: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamamızın sebebi, ligin gerginliğini artırmamak." Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

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Pedro satılıyor!
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