Pedro satılıyor!

Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun performansından hiç memnun değil. 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü. Ancak bu ayrılık Pedro'yu çok etkilemiş.4.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak.Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi. Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.F.Bahçe, Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözleri için sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu: "2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı! YALAN: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. GERÇEK: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamamızın sebebi, ligin gerginliğini artırmamak." Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"