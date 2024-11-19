Psikolojik savaş

F
enerbahçe ile Galatasaray arasında sadece sahada değil transferde de kıyasıya bir rekabet ver. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'in bonservisini almak için uğraşırken, sarılacivertli yönetim de transfer de geride kalmak istemiyor. Hem taraftarını sevindirmek hem de gelecek sezona hazır girmek için kafasındaki isim de net.
Fenerbahçe daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ta oynayan, şu anda Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Nassr'da forma giyen Talisca için görüşmelerini hızlandırdı. Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brezilyalı forvet arkasının, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
AL-NASSR DA EN-NESYRİ'Yİ İSTİYOR
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldızın, Fenerbahçe'yi zorlayan yanı 12 milyon Euro'luk maaşı.
Al- Nassr'da oyuncuların mutsuz olması ve herkesin ayrılmak istemesi, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Pro Lig'de lider Al-Hilal'in 6 puan gerisinde 3. sırada bulunan Al- Nassr'da sadece Talisca değil Cristiano Ronaldo, Mane gibi yıldızlar da gitmek için fırsat kolluyor. Dzeko'nun sezon sonunda ayrılacak olması, En- Nesyri'yi de Al-Nassr'ın istemesi Fenerbahçe'nin Talisca harekâtını güçlendiriyor.
FENERBAHÇE Beko'nun önceki gün Anadolu Efes'le oynadığı maçı salondan takip eden İrfan Can Kahveci'nin, basketbol şubesinin maskotu olan Yellow'la yaptığı dans taraftarı mest etti. Sosyal medyada İrfan'a övgüler yağarken, "İşte bizden biri. Bu takımı bırakıp da gitmez" yorumları yapıldı.