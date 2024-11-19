Psikolojik savaş

enerbahçe ile Galatasaray arasında sadece sahada değil transferde de kıyasıya bir rekabet ver. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'in bonservisini almak için uğraşırken, sarılacivertli yönetim de transfer de geride kalmak istemiyor.Fenerbahçe daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ta oynayan, şu anda Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Nassr'da forma giyen Talisca için görüşmelerini hızlandırdı.Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldızın,Al- Nassr'da oyuncuların mutsuz olması ve herkesin ayrılmak istemesi, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Pro Lig'de lider Al-Hilal'in 6 puan gerisinde 3. sırada bulunan Al- Nassr'da sadece Talisca değil Cristiano Ronaldo, Mane gibi yıldızlar da gitmek için fırsat kolluyor.FENERBAHÇE Beko'nun önceki gün Anadolu Efes'le oynadığı maçı salondan takip eden İrfan Can Kahveci'nin, basketbol şubesinin maskotu olan Yellow'la yaptığı dans taraftarı mest etti. Sosyal medyada İrfan'a övgüler yağarken, "İşte bizden biri. Bu takımı bırakıp da gitmez" yorumları yapıldı.