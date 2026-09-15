Puanlar uçuyor umutlar eriyor

KEREM'E TEPKİ BÜYÜKTÜ

Gaziantep'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 64 dakika sahada kaldı. 29 kez topla buluşurken 16'da 13 pas isabeti, 2'de 0 şut, 4 kilit pas, 1'de 0 çalım, 4'te 1 orta isabeti ile oynadı. Ayrıca 0 top kapma ve 0 hava topu istatistikleri yakaladı. Milli sol kanada sosyal medyada taraftarlardan büyük tepki geldi.



DEPLASMANDA DİREK DÖVÜYOR

Fenerbahçe bu sezon ligde deplasmanda oynadığı üç maçta da direklere takıldı. İlk hafta kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında 2 topu direkten dönen sarı-lacivertliler, Samsunspor mücadelesinde de 1 defa direği aşamadı. Dün de Kanarya önce Kerem, sonra da Greenwood ile direğe takıldı.





'HOCANIN ELİ KOLU BAĞLI'

Gaziantep FK'nın bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen santrforu Serdar Dursun çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Dursun, sarı-lacivertlilerin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama daha çok erken. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var, bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor."



LUKAKU AÇILAMADI

F.Bahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku dün ilk kez 11'de çıktı. 64 dakika sahada kalan yıldız santrfor 23 kez topla buluştu, 1 isabetsiz şut çekti. 14'te 10 pas, 1 kilit pas ve 9'da 3 ikili mücadele kazanan Lukaku beklentilerin uzağında kaldı. Etkisiz görüntüsüyle taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.



BU KAÇAR MI! GUENDOUZI!

F.BAHÇE, maçın 37. dakikasında inanılmaz bir pozisyondan faydalanamadı. Greenwood'un ara pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada sol tarafındaki daha rahat olan Guendouzi'ye pas verdi. Fransız futbolcu ise zoru başardı. Gelişine bir vuruş yapan Guendouzi, topu bomboş pozisyonda yandan auta gönderdi. Sosyal medyada taraftarlar, bu pozisyon için "Bu da kaçar mı? Yok artık" yorumlarında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör