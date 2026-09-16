Rakamlar hiç iyi değil

Fenerbahçe'de sezonun ilk 5 haftasında ortaya çıkan tablo dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, son 8 sezonun ilk 5 haftaları baz alındığında en az puan topladığı dönemi yaşıyor. 2026-2027 sezonuna 2-1'lik G.Birliği yenilgisiyle başlayan, Konya (4-2) ve Samsun (2-0) galibiyetlerinin ardından öne geçmesine rağmen Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. Sadece 7 puan toplayan Fenerbahçe'nin bu performansı, son 8 sezon içerisindeki en düşük ilk 5 hafta puanı olarak kayıtlara geçti.



İŞTE O TABLO

2026-2027: *** 7 puan

2025-2026: *** 11 puan

2024-2025: *** 13 puan

2023-2024: *** 15 puan

2022-2023: *** 10 puan

2021-2022: *** 10 puan

2020-2021: *** 11 puan

2019-2020: *** 10 puan

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör