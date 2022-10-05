Rakiplerimiz bizi çözemez

"Karşılaştığımız takımlar net stratejimizi bilemiyor. Maç içindeki değişkenliklerle bize strateji üretmekte zorlanıyorlar. Bu da bizim için avantajlı bir durum." "Ben oyuncularımdan maksimum mücadele beklerim. F.Bahçe hep böyle oynar. 90 dakika baskı istiyoruz. Bu, fiziksel ve taktiksel anlamda iyi olmamızı gerektiriyor."
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mücadeleyi kazanmaları halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "İkitakım için de önemli bir maçolacak. Larnaca, Kiev'i yendive gruptan çıkma yarışındakendilerinin de olduğunu gösterdi.Evimizde oynayacağız.Taraftarın yardımıyla galipgelmek istiyoruz. Rakibimizin uluslararasıkaliteli oyuncuları var. Zorluklarçıkacaktır ama bunları lehimize çevirmekiçin çalışıyoruz" dedi.
SÜPER LİG YA DA AVRUPA MAÇI FARK ETMEZ
Sürekli farklı kadroyla sahaya çıkmanın kendileri için avantaj oluşturduğunu aktaran 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakiplerimiznet stratejimizi bilemiyor. Maç içindekideğişkenliklerle bize strateji üretmektezorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçeiçin avantajlı bir durum. Lig ve Avrupamaçı olsun biz her zaman aynı fizikselmücadeleyi sahada gösteririz. Oyuncularımdanmaksimum mücadele isterim. Fenerbahçeher zaman böyle oynar. 90 dakikabaskı yapan bir oyun istiyoruz. Bu,fiziksel ve taktiksel anlamda iyi olmamızıgerektiriyor" ifadesini kullandı.
MANCHESTER CİTY, REAL MADRİD DE BİZİM GİBİ
Deplasmanda, evlerindeki kadar gol atamamalarının normal olduğunu dile getiren Portekizli hoca şöyle konuştu: "Bu durum normal.Her takım deplasmanda oynadığında golatmakta zorlanabilir. Fenerbahçe için geçerlibir durum değil. ManchesterCity, Real Madrid de olsa deplasmandagol atmak zor oluyor.Bu, futbolun gerçeği. Ligde ençok gol atan takımız, bu daofansif kalitemizi gösteriyor."
SADECE 1 KİŞİYİ BİLEBİLİRSİNİZ!
Jorge Jesus, bugün AEK Larnaca karşısında hangi oyuncuları tercih edeceği yönündeki soruya parmağıyla 1 işareti yaparak "İsmailYüksek oynayacak.Sadece bir kişiyi bilebilirsiniz.Kalanlarımaçtan hemen önceöğreneceksiniz" karşılığını verdi.
ROTAMIZI İYİ BİLİYORUZ
Jesus ile birlikte basın toplantısına katılan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil etmenin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Takımda çok iyi bir rekabet ortamı var. Bu durum hocamızın başarısı, iyi uyum yakaladık. Birliktelik sağladık, hangi yolda olduğumuzu ve hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, biz de çok şanslıyız. Bana dokunuşları fazla oldu."
EMRE MOR'A 11 ŞANSI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbide sahaya sürdüğü 11'i değiştiriyor… Rotasyona devam edecek olan Portekizli hoca, bugün AEK Larnaca maçında Emre Mor,İsmail Yüksek, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans verecek. Sol kanatta Alioski formayı Lincoln'den geri alacak. Ferdi'nin yerine ise sağ açıkta Osayi Samuel oynayacak. Orta alanda İsmail Yüksek, Arao'dan formayı alacak. Hücum hattında ise Emre Mor, Batshuayi ve Rossi üçlüsünün görev alması bekleniyor.
BİR SORU BİR CEVAP
ALİ GÜLTİKEN: JESUS ÇOK HAKLI SORU: Sizce, FenerbahçeTeknik Direktörü Jesus kadrodasürekli rotasyon yaparak rakiplerinişini zorlaştırdığı yönündekidüşüncesinde haklı mı?
Kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş maçı öncesinde hangi kadroyla, hangi sistemle oynayacağını kadro açıklanana kadar kimse bilmiyordu. Doğal olarak rakipler de kendi stratejilerini olasılıkları üzerine kuruyor. Tabii burada önemli olan düşündüğünüz bu değişiklikleri başarılı bir şekilde sahaya yansıtabilmeniz. Jesus, bu konuda çok başarılıişler yaptı. Bu bakış açısı dolayısıyla bütün oyuncuları hazır hale getiriyor. Oyuncu oynayabilme ihtimalini hissettiği için kendini sürekli hazır tutuyor. Bu da takım yönetiminde önemli bir avantaj sağlıyor. Ama şunun altınıözellikle çizmek isterim, Jesus'unbu kabiliyeti ciddi bir teknikdirektör başarısı. Bunları her maç düşünebilirsiniz ama uygulatabilmek teknik adamlığın en önemli tarafıdır.