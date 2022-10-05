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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Rakiplerimiz bizi çözemez

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Rakiplerimiz bizi çözemez

"Karşılaştığımız takımlar net stratejimizi bilemiyor. Maç içindeki değişkenliklerle bize strateji üretmekte zorlanıyorlar. Bu da bizim için avantajlı bir durum." "Ben oyuncularımdan maksimum mücadele beklerim. F.Bahçe hep böyle oynar. 90 dakika baskı istiyoruz. Bu, fiziksel ve taktiksel anlamda iyi olmamızı gerektiriyor."

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mücadeleyi kazanmaları halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "İki takım için de önemli bir maç olacak. Larnaca, Kiev'i yendi ve gruptan çıkma yarışında kendilerinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynayacağız. Taraftarın yardımıyla galip gelmek istiyoruz. Rakibimizin uluslararası kaliteli oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır ama bunları lehimize çevirmek için çalışıyoruz" dedi.

SÜPER LİG YA DA AVRUPA MAÇI FARK ETMEZ
Sürekli farklı kadroyla sahaya çıkmanın kendileri için avantaj oluşturduğunu aktaran 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakiplerimiz net stratejimizi bilemiyor. Maç içindeki değişkenliklerle bize strateji üretmekte zorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçe için avantajlı bir durum. Lig ve Avrupa maçı olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösteririz. Oyuncularımdan maksimum mücadele isterim. Fenerbahçe her zaman böyle oynar. 90 dakika baskı yapan bir oyun istiyoruz. Bu, fiziksel ve taktiksel anlamda iyi olmamızı gerektiriyor" ifadesini kullandı.

MANCHESTER CİTY, REAL MADRİD DE BİZİM GİBİ
Deplasmanda, evlerindeki kadar gol atamamalarının normal olduğunu dile getiren Portekizli hoca şöyle konuştu: "Bu durum normal. Her takım deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabilir. Fenerbahçe için geçerli bir durum değil. Manchester City, Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor oluyor. Bu, futbolun gerçeği. Ligde en çok gol atan takımız, bu da ofansif kalitemizi gösteriyor."

SADECE 1 KİŞİYİ BİLEBİLİRSİNİZ!
Jorge Jesus, bugün AEK Larnaca karşısında hangi oyuncuları tercih edeceği yönündeki soruya parmağıyla 1 işareti yaparak "İsmail Yüksek oynayacak. Sadece bir kişiyi bilebilirsiniz. Kalanları maçtan hemen önce öğreneceksiniz" karşılığını verdi.



ROTAMIZI İYİ BİLİYORUZ
Jesus ile birlikte basın toplantısına katılan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil etmenin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Takımda çok iyi bir rekabet ortamı var. Bu durum hocamızın başarısı, iyi uyum yakaladık. Birliktelik sağladık, hangi yolda olduğumuzu ve hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, biz de çok şanslıyız. Bana dokunuşları fazla oldu."

EMRE MOR'A 11 ŞANSI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbide sahaya sürdüğü 11'i değiştiriyor… Rotasyona devam edecek olan Portekizli hoca, bugün AEK Larnaca maçında Emre Mor, İsmail Yüksek, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans verecek. Sol kanatta Alioski formayı Lincoln'den geri alacak. Ferdi'nin yerine ise sağ açıkta Osayi Samuel oynayacak. Orta alanda İsmail Yüksek, Arao'dan formayı alacak. Hücum hattında ise Emre Mor, Batshuayi ve Rossi üçlüsünün görev alması bekleniyor.

BİR SORU BİR CEVAP
ALİ GÜLTİKEN: JESUS ÇOK HAKLI
SORU: Sizce, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus kadroda sürekli rotasyon yaparak rakiplerin işini zorlaştırdığı yönündeki düşüncesinde haklı mı?
Kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş maçı öncesinde hangi kadroyla, hangi sistemle oynayacağını kadro açıklanana kadar kimse bilmiyordu. Doğal olarak rakipler de kendi stratejilerini olasılıkları üzerine kuruyor. Tabii burada önemli olan düşündüğünüz bu değişiklikleri başarılı bir şekilde sahaya yansıtabilmeniz. Jesus, bu konuda çok başarılı işler yaptı. Bu bakış açısı dolayısıyla bütün oyuncuları hazır hale getiriyor. Oyuncu oynayabilme ihtimalini hissettiği için kendini sürekli hazır tutuyor. Bu da takım yönetiminde önemli bir avantaj sağlıyor. Ama şunun altını özellikle çizmek isterim, Jesus'un bu kabiliyeti ciddi bir teknik direktör başarısı. Bunları her maç düşünebilirsiniz ama uygulatabilmek teknik adamlığın en önemli tarafıdır.

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