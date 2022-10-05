Rakiplerimiz bizi çözemez

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mücadeleyi kazanmaları halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı,dedi.Sürekli farklı kadroyla sahaya çıkmanın kendileri için avantaj oluşturduğunu aktaran 68 yaşındaki çalıştırıcı,ifadesini kullandı.Deplasmanda, evlerindeki kadar gol atamamalarının normal olduğunu dile getiren Portekizli hoca şöyle konuştu:Jorge Jesus, bugün AEK Larnaca karşısında hangi oyuncuları tercih edeceği yönündeki soruya parmağıyla 1 işareti yaparakkarşılığını verdi.Jesus ile birlikte basın toplantısına katılan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil etmenin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Takımda çok iyi bir rekabet ortamı var. Bu durum hocamızın başarısı, iyi uyum yakaladık. Birliktelik sağladık, hangi yolda olduğumuzu ve hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, biz de çok şanslıyız. Bana dokunuşları fazla oldu."Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbide sahaya sürdüğü 11'i değiştiriyor… Rotasyona devam edecek olan Portekizli hoca, bugünilk 11'de şans verecek. Sol kanatta Alioski formayı Lincoln'den geri alacak. Ferdi'nin yerine ise sağ açıkta Osayi Samuel oynayacak. Orta alanda İsmail Yüksek, Arao'dan formayı alacak. Hücum hattında ise Emre Mor, Batshuayi ve Rossi üçlüsünün görev alması bekleniyor.Kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş maçı öncesinde hangi kadroyla, hangi sistemle oynayacağını kadro açıklanana kadar kimse bilmiyordu. Doğal olarak rakipler de kendi stratejilerini olasılıkları üzerine kuruyor. Tabii burada önemli olan düşündüğünüz bu değişiklikleri başarılı bir şekilde sahaya yansıtabilmeniz.Bu bakış açısı dolayısıyla bütün oyuncuları hazır hale getiriyor. Oyuncu oynayabilme ihtimalini hissettiği için kendini sürekli hazır tutuyor. Bu da takım yönetiminde önemli bir avantaj sağlıyor.Bunları her maç düşünebilirsiniz ama uygulatabilmek teknik adamlığın en önemli tarafıdır.