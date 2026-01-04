Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Real’den Arda’yı şoke eden karar
Giriş Tarihi: 4.01.2026

İspanyol basını, Real Madrid'in, milli futbolcumuz Arda Güler'i takas paketine dahil ederek Arsenal'in stoperi Willam Saliba'yı kadrosuna katmayı hedeflediğini öne sürdü. Haberde, Real Madrid'in bu hamledeki temel gerekçelerinden birinin, savunma hattındaki planlama olduğu vurgulandı. Takasın hayata geçmesi durumunda Arda Güler'i ısrarla isteyen ve bu uğurda 90 milyon Euro'yu gözden çıkaran Arsenal'in rüyası da gerçekleşmiş olacak. Bu sezon daha çok süre bulan Arda, 25 resmi maçta forma giyerken 3 gol attı, 7 de asist katkısı verdi.
