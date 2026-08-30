‘Rekabete hazırım’

Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirdiği yeni transferi Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe ailesine katıldığı için büyük mutluluk yaşadığını belirten 22 yaşındaki genç stoper, "Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için anahtar şey, sürekli daha iyi olmak için çalışmak. Uzun top ve oyunu okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Skriniar ve Ake çok tecrübeli oyuncular. Onlardan öğrenebileceğim çok fazla şey var diye düşünüyorum. Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak" şeklinde konuştu



'YÜK DAĞILIMI YAPMALIYIZ'

İmza törenine katılan futbol direktörü Oğuz Çetin ise başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk hedefini hatırlatarak, "Transferleri yaparken büyük baskıda performans verebilecek oyuncuları tercih ettik. Futbolculuk karakterleri yüksek oyuncuları takıma kazandırmak çok önemliydi. Takım içindeki oyuncuların yük dağılımını doğru yapmak lazım. Bu konuda ciddi çalışıyoruz" dedi.



4 YILLIK İMZA ATTI

Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 10 pay ile transfer edilen Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör