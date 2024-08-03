Rodriguez gitti Amrabat kaldı

Fenerbahçe 6 numara bölgesi için rotasını değiştirdi. Real Betis ile sözleşmesi biten Guido Rodriguez için çabalayan sarı-lacivertliler, oyuncunun yüksek maliyetine takıldı. 30 yaşındaki orta sahanın 4 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro maaş + bonuslar talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine F.Bahçe frene basarken, West Ham United devreye girdi. İngiliz kulübü, Arjantinli futbolcuyla şartlarda anlaştıBu gelişmeler üzerine Fenerbahçe, listenin en başındaki isimlerden Sofyan Amrabat için temaslarını sıklaştırdı. Uzun süredir hem Faslı futbolcu hem de kulübü Fiorentina ile görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, bu transferi 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmak istiyor.Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonu İngiliz devi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat, 30 müsabakada boy gösterirken takımına gol ya da asist katkısı veremedi.Amrabat kariyerinde Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United olmak üzere 6 farklı takımda forma giydi. Toplam 338 karşılaşmaya çıkarken 11 gol, 19 asist yaptı. Ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev alabiliyor.