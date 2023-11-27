Rotasyon isyanı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından eksiklerden dert yandı.62 yaşındaki hoca, "Çok oyuncu veriyoruz. 4 günde 1 maç oynuyoruz. En fazla yoğunluk takımımda.Bir de işin öbür tarafı var. Sakatlarımız var. Sakatlara sığınmadım ama zor geçeceğini biliyorduk" dedi.Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in sürekli forma giymesiyle ilgili soruya ise Kartal, "Rotasyon yapabilmek için elimde imkân yok. Elimizdeki realite bu. Bu çocuklarla çıktık ve aslan gibi oynayıp 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı. Ara transfer dönemiyle ilgili de şöyle konuştu:Fenerbahçe'nin sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği Mert Müldür, Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ayrıca ilk defa 90 dakikayı tamamladı. 24 yaşındaki defans oyuncusu, 1 şut denemesinde bulunurken, 2 kez topla buluştu.39 pasta yüzde 74.4 başarı oranı yakalayan futbolcu, iki kez de rakipten top kaptı. Mert toplamda 9 kez sarı-lacivertli formayı giydi.Djiku ve Fred, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmadı. Fred'in sakatlığı tamamen geçmesine rağmen teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncusunu riske atmadı. Tecrübeli çalıştırıcının, talebesini haftaya oynanacak Sivasspor maçında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Sarılacivertlilerdekadroya dahil edilmedi.öncesi ısınma sırasında Samet Akaydın sakatlık yaşadı. Saha içinde tedavi edilen deneyimli stoper, oynayabileceğini bildirmesi üzerine İsmail Kartal tarafından ilk 11'e dahil edildi. Bu aradaNorveçli, 88'de Tadic'in yerine oyuna girdi.