Sadece adalet istiyoruz!

Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Riva'daki görüşmede Hacıosmanoğlu, Saran'a A Milli Takım forması takdim ederken, Saran da kendisine plaket ve Fenerbahçe forması hediye etti. Ziyarete katılan F.Bahçeli yönetici Ali Gürbüz çıkışta,derken Ertan Torunoğulları ise, "Bundan sonra haftada bir gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin' dedi" ifadelerini kullandı.