Greenwood hakkında dikkat çekici değerlendirmede bulunan Jutilise şu ifadeleri kullandı: "O sıra dışı, saf bir yetenek. Top ayağındayken gerçekten büyüleyici. Taraftarı ayağa kaldıracak ve heyecanlandıracak özelliklere sahip. Top ona geldiğinde farklı bir şeyler olacağını hissediyorsunuz.Sol ayağı ise üst düzey seviyede. Onu bire birde durdurabilecek çok fazla futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Taraftarla arasında da çok özel bir bağ var. İlgi görmeyi seven bir oyuncu ve bu durum onun hoşuna gidiyor. Greenwood şimdiden kalitesini gösterdi ancak hâlâ gelişime açık olması onu farklı bir seviyeye taşıyor. Eğer takımda onun hazırladığı pozisyonları değerlendirebilecek kaliteli bir santrfor varsa asist kralı olur.Bu noktada teknik direktör, teknik heyet ve yönetimin önemli bir rolü olacak."

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