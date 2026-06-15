Sağ kanada Brahim Diaz

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Forvet mevkii için eski futbolcusu Vedat Muriqi ile anlaşan Fenerbahçe, rotasını kanatlara çevirdi. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Fenerbahçe, İtalyan ekipleri Roma ve Juventus'un da radarında olan Faslı futbolcuyu 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Diaz, teknik kapasitesi ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor.