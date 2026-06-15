Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Sağ kanada Brahim Diaz
Giriş Tarihi: 15.06.2026

Sağ kanada Brahim Diaz

  • ABONE OL
Forvet mevkii için eski futbolcusu Vedat Muriqi ile anlaşan Fenerbahçe, rotasını kanatlara çevirdi. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Fenerbahçe, İtalyan ekipleri Roma ve Juventus'un da radarında olan Faslı futbolcuyu 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Diaz, teknik kapasitesi ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağ kanada Brahim Diaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA