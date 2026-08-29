Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi

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transferi suya düşen Oosterwolde, İtalyan ekibine göre 2 aydan erken sahalara dönemez. İtalyan kulübünün incelemelerine göre; savunmacının tendonundaki problem beklenenden daha ciddi.İtalyanlar bunun üzerine ücretsiz kiralama teklifi yaparken F.Bahçe yönetimi bu öneriyi direkt olarak reddetti.