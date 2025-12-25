Salah için sıcak temas

Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah için girişimde bulundu. Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, Mısırlı yıldızın menajeriyle pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirdi. tecrübeli sağ kanat oyuncusunun mutsuz olduğu haberinin ortalıkta dolaştığını, F.Bahçe'ye gelmek isteyip istemeyeceğini soran yetkililer, olumlu bir yanıt alamadı. Menajer Ramy Abbas, Türkiye'nin gündemlerinde olmadığını belirtirken, "Ya Liverpool'da kalacak ya da Suudi Arabistan'a gidecek" ifadesini kullandı. Liverpool'da hocası Arne Slot ile anlaşamayan Mohamed Salah, artık 11'de şans bulamıyor. 33 yaşındaki yıldız, şu anda Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele ediyor.