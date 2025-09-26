Samandıra’da değişim zirvesi!

Antalyaspor maçı 40 yaşındaki hoca için son bir şans olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun geleceği artık pamuk ipliğine bağlı. Sarılacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran, takımın üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından genç teknik adamla masaya oturma kararı aldı. Zagreb deplasmanı dönüşünde yapılan toplantıya İtalyan çalıştırıcının yanı sıra futbolun başındaki isim Devin Özek de katıldı. Görüşmede Fenerbahçe'nin son haftalardaki kötü gidişatı, oyuncuların performansı ve takım içindeki sorunlar masaya yatırıldı. Saran'ın ekibinde yer alan bazı yöneticiler, Tedesco'nun görevine son vermek için erken olduğunu ve genç çalıştırıcıya zaman tanınması gerektiğini savunuyor. Ancak çoğunluğun görüşü, takımın bu şekilde devam etmesi halinde daha büyük sorunların yaşanacağı yönünde. Yönetimdeki büyük bölüm, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının doğru olacağını ve F.Bahçe'nin yerli bir teknik direktöre (Aykut Kocaman) emanet edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ligdeki Antalyaspor karşılaşması Tedesco'nun son şansı olabilir. Toplantıların bugün de devam edeceği, Saran'ın, kurmaylarıyla yapacağı istişarenin ardından hoca konusunda nihai kararını vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE İÇİN UTANÇ VERİCİ!

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmesi Hırvatistan basınında da şaşkınlığa neden oldu. Gol, "Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi" ifadesini kullandı. Telesport, "Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler" yorumunu yaparken, HNS, "Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı tarihi galibiyeti kutluyor" dedi. Jutarnj ise "Türkler Maksimir'deki rezaleti konuşuyor! Kimse Domenico Tedesco'nun ilginç kadro tercihini anlayamadı. Türkler, 3-1'lik mağlubiyeti utanç verici olarak nitelendiriyor" sözlerini kullandı.