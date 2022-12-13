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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Samet %90 bıtti

Samet %90 bıtti
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile yarış halinde olduğu Samet Akaydın transferinde öne geçti. Yönetimin, Adana Demirspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki stoperin bonservisi için 4 milyon Euro'ya büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Başarılı savunmacının da Jorge Jesus etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söylemesi, pazarlıklarda Kanarya'nın elini rahatlattı. Ocak ayında transferi resmiyete dökülecek olan Samet, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 maçın tamamında görev yaparken, 1 kez ağları havalandırdı.

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Samet %90 bıtti
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